2020-07-19T16:37:35+03:00
Звезды

В Вязниковском районе пройдет международный пленэр памяти Кима Бритова

Он продлится с 27 июля по 9 августа
Виктория СУХОВА
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В село Барское-Татарово, расположенное в Мстере, в пятый раз пройдет международный пленэр памяти Кима Бритова. В этом году художнику исполнилось бы 95 лет.

Как сообщает интернет-портал Вязники.рф, с 27 июля по 9 августа на творческой даче соберутся коллеги народного художника. В окрестности Мстёры приедут живописцы не только из России, но и Сербии и Белоруссии.

Кима Бритова не стало в 2010 году. Он – выпускник Мстёрского художественного училища. В годы активной творческой деятельности по предложению своих друзей Ким Николаевич приобрёл уютный домик на небольшом пригорке в Барском-Татарове. Именно там, по утверждению самого мастера, появились на свет лучшие его полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

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