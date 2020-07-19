Еще два человека во Владимирской области умерли от коронавируса

19 Июль 2020 2020-07-19T14:38:39+03:00

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Напомним, 19 июля в регионе зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусом. Всего в области - 5218 случаев заболевания.

4540 пациентов с коронавирусом в регионе выздоровели, в том числе за 18 июля – 101 человек. За период наблюдения в области отмечено 108 летальных случаев, плюс два новых случаях за сутки.

В лабораториях проведено 144760 исследований на новую коронавирусную инфекцию (в том числе в медицинских учреждениях – 91244 исследования).

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 18 июля (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 158; больных с признаками внебольничной пневмонии – 53. По состоянию на этот день на стационарном лечении находилось 23 пациента с ОРВИ и 514 – с пневмонией.

Номер телефона «горячей линии» Департамента здравоохранения по вопросам профилактики и лечения коронавирусной инфекции: 8 (800) 707-42-52. Единая федеральная «горячая линия» по коронавирусу – 8 (800) 200-01-12, «горячая линия» Роспотребнадзора – 8 (800) 555-49-43.

ИСТОЧНИК KP.RU