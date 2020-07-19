2020-07-19T13:54:14+03:00
Общество

В Петушках пропал 13-летний мальчик

Он уже двое суток не выходит на связь
Виктория СУХОВА
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фото предоставлено СУ СКР по Владимирской областифото предоставлено СУ СКР по Владимирской области
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Сотрудники следственного управления Следственного комитета России по Владимирской области совместно с региональным УМВД разыскивают несовершеннолетнего жителя города Петушки Всеволода Михайлова Всеволода.

13-летний мальчик пропал 17 июля. До настоящего времени его местонахождение не установлено. Следователи возбудили уголовное дело.

Приметы: рост 140-145 см, худощавого телосложения, волосы короткие русые, глаза серо-голубые. Особые приметы: заикается, на носу шишка небольшого размера, шрамы на лбу в виде дуги.

Был одет: в джинсы темно-синего цвета, серую спортивную кофту с синими рукавами.

Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, необходимо сообщить информацию в дежурную часть в ОМВД России по Петушинскому району по телефону: (49243) 2-13-78 или в дежурную часть УМВД России по Владимирской области по телефонам: (4922) 45-17-71; 45-18-81, либо в следственный отдел по Петушинскому району - (49243) 2-15-65, либо на горячую линию «Ребенок в опасности» - 8-915-750-86-08.

ИСТОЧНИК KP.RU

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