Бывший полицейский и москвич попались на взятке начальнику ОМВД Александровского района

19 Июль 2020 2020-07-19T11:50:14+03:00

Они пытались так забрать конфискованную ранее линию по производству и розливу автомасла

Изменить размер текста: A A

УФСБ России по Владимирской области завела уголовное дело на 44-летнего бывшего полицейского и 53-летнего жителя Москвы. Их обоих подозревают в даче взятки начальнику полиции по Александровскому району.

По версии следствия, все дело закрутилось вокруг производства контрафактного моторного масла. Некоторое время назад полицейские обнаружили это производство в Александровском районе и изъяли часть оборудования. Владельцы незаконного бизнеса вышли на бывшего полицейского и москвича и попросили их решить вопрос. А те попытались дать крупную взятку начальнику ОМВД России по Александровскому району. Взамен тот должен был вернуть автоматизированную линию по производству и розливу автомасла и емкости с моторным маслом.

Теперь по парочке ведется следствие по п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ. Оба находятся под домашним арестом и имеют подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU