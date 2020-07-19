2020-07-19T11:50:14+03:00
Происшествия

Бывший полицейский и москвич попались на взятке начальнику ОМВД Александровского района

Они пытались так забрать конфискованную ранее линию по производству и розливу автомасла
Виктория СУХОВА
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УФСБ России по Владимирской области завела уголовное дело на 44-летнего бывшего полицейского и 53-летнего жителя Москвы. Их обоих подозревают в даче взятки начальнику полиции по Александровскому району.

По версии следствия, все дело закрутилось вокруг производства контрафактного моторного масла. Некоторое время назад полицейские обнаружили это производство в Александровском районе и изъяли часть оборудования. Владельцы незаконного бизнеса вышли на бывшего полицейского и москвича и попросили их решить вопрос. А те попытались дать крупную взятку начальнику ОМВД России по Александровскому району. Взамен тот должен был вернуть автоматизированную линию по производству и розливу автомасла и емкости с моторным маслом.

Теперь по парочке ведется следствие по п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ. Оба находятся под домашним арестом и имеют подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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