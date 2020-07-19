Бывший полицейский и москвич попались на взятке начальнику ОМВД Александровского района
УФСБ России по Владимирской области завела уголовное дело на 44-летнего бывшего полицейского и 53-летнего жителя Москвы. Их обоих подозревают в даче взятки начальнику полиции по Александровскому району.
По версии следствия, все дело закрутилось вокруг производства контрафактного моторного масла. Некоторое время назад полицейские обнаружили это производство в Александровском районе и изъяли часть оборудования. Владельцы незаконного бизнеса вышли на бывшего полицейского и москвича и попросили их решить вопрос. А те попытались дать крупную взятку начальнику ОМВД России по Александровскому району. Взамен тот должен был вернуть автоматизированную линию по производству и розливу автомасла и емкости с моторным маслом.
Теперь по парочке ведется следствие по п. «а» ч.4 ст. 291 УК РФ. Оба находятся под домашним арестом и имеют подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU