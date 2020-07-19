2020-07-19T08:54:16+03:00
Коронавирус Covid-19

Во Владимирской области на 19 июля коронавирусом заражен 41 человек

Это на три случая меньше, чем за прошлые сутки
Виктория СУХОВА
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Во Владимирской области за сутки было лабораторно подтвержден 41 случай заболевания новой коронавирусной инфекцией: по 6 случаев во Владимире и Гусь-Хрустальном районе, по 5 случаев - в Муромском, Ковровском и Петушинском районах, по 4 случая - в Вязниковском и Александровском районах, 3 случая в Кольчугинском районе, 2 случая в Меленковском районе и 1 случай в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 5218 случаев заболевания (906 сл. в г. Владимире, 767 сл. в Гусь-Хрустальном, 624 сл. в Петушинском, 453 сл. о. Муром, 401 сл. в Александровском, 398 сл. в Ковровском, 300 сл. в Собинском, 273 сл. в Вязниковском, 238 сл. в Юрьев-Польском, 186 сл. в Кольчугинском, 155 сл. в Судогодском, 127 сл. в Киржачском, 116 сл. в Меленковском, 87 сл. в Суздальском, 74 сл. в Камешковском, 46 сл. в г. Радужном, 35 сл. в Селивановском, 32 сл. в Гороховецком).

ИСТОЧНИК KP.RU

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