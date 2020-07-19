341 пациент Владимирского онкодиспансера получил высокотехнологичную медицинскую помощь

За шесть месяцев этого года медицинской помощью с применением высоких технологий воспользовался 341 пациент Владимирского областного клинического онкологического диспансера.

Наиболее часто методики высокотехнологичной медпомощи требовались при лечении злокачественных новообразований органов пищеварения, мочеполовой системы, кожи и лимфатической системы. Возрастает число эндоскопических операций, врачи используют методы высокодозной лучевой терапии и лекарственной терапии таргетными препаратами.

Так, если в первом полугодии 2018 года был всего один случай экстирпации (удаления) матки с применением эндоскопических методов, то за аналогичный период текущего года – уже 44 случая. Число эндоскопических операций на кишечнике увеличилось с одного случая до 38.

Пациентам эта помощь оказывается бесплатно – за счет средств обязательного медицинского страхования и бюджетов разных уровней.

Напомним, что в рамках регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение» региональную онкологическую службу ждет масштабная модернизация. На эти цели до конца 2024 года из федерального бюджета будет направлено свыше 1,5 млрд рублей.