2020-07-19T08:33:31+03:00
Общество

Экспозиция "Старый Владимир" вновь открыта для посещения

В музей пустят только в маске
Виктория СУХОВА
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С 17 июля открылась экспозиция "Старый Владимир" . Посетить ее можно будет ежедневно с 11:00 до 18:00. По субботам музей будет открыт до 19:00. Понедельник — выходной.

Напоминаем, что посетители будут допускаться в помещения музея-заповедника строго при наличии гигиенических масок. Обязательным требованием является соблюдение социальной дистанции не менее 1,5 м при нахождении посетителей и сотрудников в зоне кассового обслуживания, при входе на объекты музея-заповедника и выходе из них.

Проведение индивидуальных экскурсий и групповых экскурсий будет проходить с ограничениями по количеству человек (не более 5) и обеспечением дистанции между группами и посетителями 1,5 м.

Также напоминаем, что при наличии симптомов респираторных заболеваний, характерных для ОРВИ, лучше воздержаться от посещения объектов музея-заповедника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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