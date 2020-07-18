2020-07-18T21:24:14+03:00
Происшествия

Двое пьяных гусевчан вынесли алкоголь, деньги и ценности из местного магазина

18-летних воришек поймали
Алена Смирнова
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В конце апреля, сообщает региональное УМВД, в дежурную часть поступило сообщение о краже денег и товарно-материальных ценностей из городского магазина. Ущерб составил более 30 тысяч рублей.

Сотрудники полиции установили, что к хищению причастны двое 18-летних местных жителей.

Они во всем сознались и пояснили, что новь пили алкоголь, а когда спиртное закончилось, вспомнили, что подрабатывали грузчиками в одном из магазинов и у них остался ключ от входной двери.

Проникнув в помещение, помимо алкоголя, гусевчане похитили деньги, электроинструмент, продукты питания и другое имущество.

В отношении молодых людей было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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