Под Ковровом поезд сбил человека
По словам инсайдеров, сообщение о трагедии поступило в 19.10 17 июля
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Как сообщает портал gorodkovrov.ru, вчера вечером, 17 июля, поезд сбил человека на железнодорожных путях.
По информации инсайдера, сообщение о ЧП поступило около 19:10. Информационный портал сообщает, что тело погибшего искали долго, потому что точно не было известно, где именно произошла трагедия. В итоге, тело все-таки нашли. Что стало причиной смерти молодого человека, выяснит следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU