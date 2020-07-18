Под Ковровом поезд сбил человека

18 Июль 2020 2020-07-18T18:37:32+03:00

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Как сообщает портал gorodkovrov.ru, вчера вечером, 17 июля, поезд сбил человека на железнодорожных путях.

По информации инсайдера, сообщение о ЧП поступило около 19:10. Информационный портал сообщает, что тело погибшего искали долго, потому что точно не было известно, где именно произошла трагедия. В итоге, тело все-таки нашли. Что стало причиной смерти молодого человека, выяснит следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU