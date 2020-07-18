2020-07-18T13:29:35+03:00
Происшествия

В Селивановском районе сгорели дом и хозяйственная постройка

К счастью, дом был нежилой
Алена Смирнова
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Как сообщает сводка происшествий регионального МЧС, информация о пожаре в нежилом доме и хозяйственной постройке в поселке Красная Ушна Селивановского района, на пульт диспетчера оперативного ведомства поступило в 00.43 18 июля.

На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Пожар был ликвидирован на площади 150 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. К ликвидации последствий пожара привлекалось 3 единицы техники и 7 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Селивановском районе сгорели дом и хозяйственная постройка
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