Ушёл из жизни профессор ВлГУ Владимир Рузин – художник, педагог, философ

17 Июль 2020 2020-07-17T13:34:16+03:00

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Владимир Рузин родился 17 июля 1948 года в селе Ленинское Крымской области. Учился в художественной школе и изостудии при картинной галерее имени Айвазовского в Феодосии. В 1975 году окончил Ленинградское высшее художественно-промышленное училище.

Владимир Рузин переехал во Владимир в конце 1970-х и в числе других художников стоял у истоков высшего художественно-графического образования во Владимирской области, принимал первый набор студентов на новый факультет ВГПИ – художественно-графический. Он основал и руководил мастерской эстампа (графического искусства). Он возрождал несколько позабытое искусство гравирования медных досок бескислотными техниками (гравирование рулетами и матуарами, пуансонами и рифелями, сухой иглой и техникой меццо-тинто). Любимым жанром был пейзаж.

В 1996 году ему присвоено почетное звание «Заслуженный художник РФ», в 2009 году награжден серебряной медалью Российской академии художеств, в 2011 году – медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. За вклад в отечественное искусство Союз художников России наградил Владимира Рузина золотой медалью имени Сурикова. Это одна из самых высоких и почётных наград в мире искусства.

Прощание состоится 18 июля в 13.00 в Церкви Казанской иконы Божией Матери (г. Владимир, Площадь Победы, ул.Чайковского,1а).

ИСТОЧНИК KP.RU