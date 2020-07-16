Бывший сотрудник КЭМЗ пойдет под суд за разглашение коммерческой тайны
50-летний бывший сотрудник Ковровского электромеханического завода обвиняется в разглашении сведений, составляющий коммерческую тайну. Расследование, которое вели Следком Владимирской области и УФСБ России, завершено, дело передано в суд.
Следствие считает, что мужчина, работая в инженерной службе КЭМЗ и имея доступ к техническим документам, составляющим коммерческую тайну предприятия, передал некоему заинтересованному лицу сведения, касающиеся технологических процессов производства. Причем небескорыстно: за передачу служебных документов он получил 50 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела фигурант признал свою вину, раскаялся. Дело передано в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU