Бывший сотрудник КЭМЗ пойдет под суд за разглашение коммерческой тайны

16 Июль 2020 2020-07-16T17:28:15+03:00

Он передал на сторону секретные сведения

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50-летний бывший сотрудник Ковровского электромеханического завода обвиняется в разглашении сведений, составляющий коммерческую тайну. Расследование, которое вели Следком Владимирской области и УФСБ России, завершено, дело передано в суд.

Следствие считает, что мужчина, работая в инженерной службе КЭМЗ и имея доступ к техническим документам, составляющим коммерческую тайну предприятия, передал некоему заинтересованному лицу сведения, касающиеся технологических процессов производства. Причем небескорыстно: за передачу служебных документов он получил 50 тысяч рублей. После возбуждения уголовного дела фигурант признал свою вину, раскаялся. Дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU