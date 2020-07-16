Во Владимирской области все еще может открыться пять детских загородных лагерей

16 Июль 2020 2020-07-16T12:53:26+03:00

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В этом году на организацию летнего детского отдыха из бюджета Владимирской области было выделено 475 млн рублей, в том числе на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из многодетных и малообеспеченных семей – 169 млн рублей. Кроме того, на дополнительную санобработку и выполнение других требований Роспотребнадзора, связанных с коронавирусом, 21 муниципальному лагерю было выделено 21 млн рублей.

В итоге к приему детей этим летом из 29 существующих в регионе загородных лагерей готово пять. Плюс 7 лагерей труда и отдыха. Если они и будут принимать детей в последнюю, августовскую смену, то с загрузкой не более 50 процентов от проектной мощности.

В особо сложной ситуации из-за отмены летнего отдыха оказались дети из социально незащищенных семей. Во Владимирской области 5 тысяч таких ребят, путевки захотели получить родители 3,4 тысячи детей. А принять ребят пока готовы только четыре лагеря в трех районах: Александровский (лагеря «Рекорд» и «Солнечный»), Меленковский («Солнечная поляна») и Юрьев-Польский («Лесная сказка»). Да и то, открытие загородных лагерей возможно не ранее третьего этапа снятия ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU