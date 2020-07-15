Во Владимирской области учреждения соцзащиты вернулись к обычному режиму работы

15 Июль 2020 2020-07-15T11:25:43+03:00

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Напомним, социальные центры, психоневрологические интернаты и другие учреждения соцобслуживания перешли на закрытый круглосуточный режим работы 25 апреля. На такие меры пошли, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции. Сотрудники учреждений заступали на вахту на две недели, живя в это время с подопечными, а перед новой сменой они сдавали анализ на коронавирус. Естественно ,посещения домов престарелых и интернатов тоже были запрещены. За особые условия труда и допнагрузку сотрудникам обещали доплату – по двадцать тысяч рублей. Но теперь главный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова постановила снять с 15 июля с учреждений соцзащиты. Они начинают работать в обычном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU