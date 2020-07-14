На Владимирской таможне задержали контрафактные коврики
Одна из торговых организаций хотела ввести через Владимирский таможенный пост партию ковриков для ванны марки ZALEL из Китая Но во время таможенного контроля выяснилось, что у импортера отсутствует разрешение правообладателя на использование данного товарного знака. Данный товарный знак зарегистрирован в Роспатенте, и разрешения на его использование правообладатель не давал ни изготовителю, ни импортеру, правообладатель направил в таможню заявление о привлечении импортера к административной ответственности. Возбудили административное дело по статье «Незаконное использование чужого товарного знака», компания, заказавшая коврики из Китая, отделалась предупреждением. А партию ковриков – 1100 штук, стоившие всего 610 с половиной тысяч рублей, конфискуют и уничтожат.
ИСТОЧНИК KP.RU