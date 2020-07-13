Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе "Атом рядом"

13 Июль 2020 2020-07-13T16:43:09+03:00

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Конкурс «АТОМ РЯДОМ», организованный Фондом развития регионов «Содружество» при поддержке Госкорпорации «Росатом», пройдет во всех регионах РФ с 6 июля по 20 августа 2020 года. Участникам надо в творческой форме продемонстрировать свои познания в области «мирного атома». Делегации победителей от каждого из 85 регионов РФ пригласят в гости в атомные города на празднование 75-летнего юбилея атомной промышленности.

Принять участие в конкурсе «АТОМ РЯДОМ» могут все владимирцы старше 18 лет. Для этого нужно снять видео на тему «мирного атома» и заполнить анкету на сайте конкурса atomryadom.ru. Зарегистрироваться и представить свое видео на конкурс можно с 6 июля по 3 августа 2020 года.

Авторов лучшего видео — по одному от каждого региона страны — выберет открытое голосование на сайте конкурса с 4 по 14 августа. 85 победителей получат ценные призы. Кроме того, экспертный совет конкурса до 20 августа выберет группу участников, которые могут не только поехать в атомные города на празднование юбилея, но и поучаствовать в съемках документального фильма об атомной промышленности. Список победителей конкурса будет опубликован 20 августа на портале atom75.ru, посвященном 75-летнему юбилею атомной промышленности.

Информация на сайте конкурса atomryadom.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU