Во Владимирской области в память о герое-космонавте Алексее Леонове установят колокол

13 Июль 2020 2020-07-13T16:21:34+03:00

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На колокольне Свято-Андреевского храма во Владимирской области будет установлен колокол, который отлили в память о герое-космонавте, человеке, первым вышедшем в отрытый космос, – Алексее Леонове. Колокол поднимут 15 июля в 12.00. Ровно 45 лет назад в этот день советский космонавт во второй раз поднялся на орбиту на космическом корабле "Союз-19". В этом полете впервые в мире была осуществлена стыковка с американским кораблем "Аполлон".

Свято-Андреевский храм находится близ места гибели первого космонавта Юрия Гагарина в 1968 году. На колокольне храма расположена звонница с девятью колоколами, каждый из которых носит имя одного из погибших за всю историю космонавтов. Алексей Леонов в числе других космонавтов принимал непосредственное участие в восстановлении храма: в частности, по его эскизам выполнена часть росписей внутри.

ИСТОЧНИК KP.RU