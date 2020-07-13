2020-07-13T16:21:34+03:00
Общество

Во Владимирской области в память о герое-космонавте Алексее Леонове установят колокол

Он будет звонить на колокольне Свято-Андреевского храма
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

На колокольне Свято-Андреевского храма во Владимирской области будет установлен колокол, который отлили в память о герое-космонавте, человеке, первым вышедшем в отрытый космос, – Алексее Леонове. Колокол поднимут 15 июля в 12.00. Ровно 45 лет назад в этот день советский космонавт во второй раз поднялся на орбиту на космическом корабле "Союз-19". В этом полете впервые в мире была осуществлена стыковка с американским кораблем "Аполлон".

Свято-Андреевский храм находится близ места гибели первого космонавта Юрия Гагарина в 1968 году. На колокольне храма расположена звонница с девятью колоколами, каждый из которых носит имя одного из погибших за всю историю космонавтов. Алексей Леонов в числе других космонавтов принимал непосредственное участие в восстановлении храма: в частности, по его эскизам выполнена часть росписей внутри.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимирцев приглашают принять участие в конкурсе "Атом рядом"
Во Владимирской области в память о герое-космонавте Алексее Леонове установят колокол
Владимирца оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Жительницам Владимира с раком молочной железы помогут онкопсихолог и практикующие врачи
Александровец обокрал 24 дачи и угнал автомобиль
На Владимир надвигается сильная гроза
Юный картингист из Гусь-Хрустального стал лучшим в первом этапе соревнований Кубка РАФ серии «Ротакс Макс».
Во Владимире пьяный водитель столкнулся с легковушкой и автобусом
Осенью Владимирский театр драмы поставит спектакль "Идиот"
По итогам второго квартала жители Владимирской области получат 86 знаков отличия ГТО
Девять ковровчан лишили водительских прав через суд
Во Владимирской области стало проще найти работу
Экс-чиновник из Александровского района вернул незаконные премии в бюджет
Владимирец забил друга, заподозрив его в краже денег
Суздальчанин, запустивший свой участок, получил обязательные работы
Во Владимире открылся сервис по прокату велосипедов
Во Владимирской области за прошедшие выходные спасли двух человек во время купания
Владимирское "Торпедо" вновь проиграло ярославскому "Шиннику"
В Ковровском районе в аварии погиб человек
Владимирец лишился почти двухсот тысяч из-за мошенника
В Александровском районе дачник попал в больницу с ожогами головы
Во Владимире запретили парковку около наркодиспансера на улице Ново-Гончарной
Владимирец, разозлившись на знакомого, угнал машину его жены
Во Владимирской области от коронавируса выздоровели 3787 человек
Новый интернат в селе Арбузово даст 60 новых рабочих мест
Вязниковец украл из ночного клуба спиртного на четырнадцать тысяч
Владимирец, отдыхавший в Коврове, обокрал незнакомцев
С 2005 по 2019 год количество случаев травмирования граждан на ГЖД уменьшилось на 73%