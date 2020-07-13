Владимирца оштрафовали за нарушение режима самоизоляции

13 Июль 2020 2020-07-13T15:02:43+03:00

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Режим самоизоляции во Владимирской области отменен для всех, кроме жителей, старше 65 лет. Однако суды продолжают рассматривать дела и наказывать за нарушение самоизоляции горожан. Так Октябрьский районный суд оштрафовал горожанина за жителя областного центра за невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации. В апреле владимирец попался патрулю на улице без уважительной причины. В результате за административное правонарушение суд оштрафовал его, но на минимальную сумму .предусмотренную законом – тысячу рублей. Обжаловать постановление горожанин не стал.

ИСТОЧНИК KP.RU