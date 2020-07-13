Жительницам Владимира с раком молочной железы помогут онкопсихолог и практикующие врачи

13 Июль 2020 2020-07-13T14:47:33+03:00

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Проект ВРОО «Региональная инициатива» «Цвет преображения» победил во втором конкурсе Фонда президентских грантов 2020 года. Размер гранта составил почти полмиллиона рублей.

Цель проекта – помочь женщинам с диагнозом рак молочной железы. И в первую очередь это помощь психологическая. Причём оказываться она будет как тем, кому только поставили пугающий диагноз, так и тем, кто уже прошёл тяжёлое лечение.

В рамках проекта с пациентками в возрасте от 18 до 65 лет будут проводиться занятия на базе владимирской городской больницы №5 и медицинского центра «Палитра». Экспертами выступят онкопсихолог с пятилетним опытом работы (это очень редкая для нашего региона профессия), а также практикующие врачи онколог-маммолог и химиотерапевт. Работа будет проходить в формате арт-терапевтических практикумов, занятий по работе с ресурсными состояниями, интерактивных лекториев.

В рамках проекта пройдет и День красоты: участницы смогут попасть к бьюти-мастерам, в том числе и на перманентное восстановление ареола груди (метод эстетической реабилитации после мастэктомии).

ИСТОЧНИК KP.RU