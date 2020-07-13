Александровец обокрал 24 дачи и угнал автомобиль

13 Июль 2020 2020-07-13T14:47:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Сорокаоднолетний житель поселка Балакирево Александровского района с середины августа прошлого года до февраля этого промышлял воровством. Мужчина обчищал дачи, сараи и бани района, совершив всего 24 кражи. Он уносил все, что попадалось: электроинструменты, бытовую технику, продукты и другое имущество дачников. Кроме того, александровец угнал автомобиль, на котором планировал доехать до нужно адреса. Но добраться на машине у него не получилось: он не справился с управлением и попал в аварию, наехав на препятствие. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, похищенное он продавал на рынке в соседнем регионе, часть украденного удалось вернуть хозяевам. Теперь александровца ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU