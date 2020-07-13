На Владимир надвигается сильная гроза

13 Июль 2020 2020-07-13T15:41:51+03:00

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МЧС России по Владимирской области со ссылкой на региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды сообщает, что 14 июля на территории 33 региона разразится сильная гроза.

Причем, погода испортится еще раньше. Вечером 13 июля и вплоть до утра 14 июля во Владимире и по области ожидается гроза с дождём, местами сильным, в отдельных районах град. При грозе порывы юго-западного ветра будут достигать 18 м/с. Град возможен и весь вторник. При этом порывы ветра могут достигать 15-20 метров в секунду. Похолодания ухудшение погоды не принесет. Наоборот, синоптики пугают жарой - вплоть до 32 градусов. Так что лето в этом году удалось.

В МЧС, кстати, говорят, что в регионе завтра вполне могут случиться различные ЧС: обрывы линий электропередач, а также линий связи, нарушения в работе систем ЖКХ, обрушения слабоукреплённых широкоформатных конструкций и деревьев, нарушения в работе ливневок.

ИСТОЧНИК KP.RU