2020-07-13T14:01:46+03:00
Спорт

Юный картингист из Гусь-Хрустального стал лучшим в первом этапе соревнований Кубка РАФ серии «Ротакс Макс».

Он вырвал победу у соперника из Коврова
Виктория СУХОВА
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12 июля в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо» состоялся 1 этап соревнований Кубка РАФ «Серии Ротакс Макс».

В захватывающей борьбе спортсмен из города Гусь-Хрустального Илья Березкин за несколько поворотов до финиша смог вырвать победу у своего земляка из Коврова Дмитрия Данилушкина.

Тренеры гусевского спортсмена Михаил Густешов и Никита Густешов искупали победителя в бассейне.

Второй этап пройдёт на следующей неделе на этой же трассе.

Сегодня, ROTAX MAX CHALLENGE проводится в более чем 70 странах, на пяти континентах и популярность этого класса продолжает расти. По статистике ROTAX, около 50 000 спортсменов участвуют в соревнованиях по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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