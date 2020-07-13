Юный картингист из Гусь-Хрустального стал лучшим в первом этапе соревнований Кубка РАФ серии «Ротакс Макс».
12 июля в Нижнем Новгороде на трассе «Нижегородское кольцо» состоялся 1 этап соревнований Кубка РАФ «Серии Ротакс Макс».
В захватывающей борьбе спортсмен из города Гусь-Хрустального Илья Березкин за несколько поворотов до финиша смог вырвать победу у своего земляка из Коврова Дмитрия Данилушкина.
Тренеры гусевского спортсмена Михаил Густешов и Никита Густешов искупали победителя в бассейне.
Второй этап пройдёт на следующей неделе на этой же трассе.
Сегодня, ROTAX MAX CHALLENGE проводится в более чем 70 странах, на пяти континентах и популярность этого класса продолжает расти. По статистике ROTAX, около 50 000 спортсменов участвуют в соревнованиях по всему миру.
ИСТОЧНИК KP.RU