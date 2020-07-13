Во Владимире открылся сервис по прокату велосипедов

13 Июль 2020 2020-07-13T10:08:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В воскресенье, 12 июля во Владимире начал работу сервис по прокату велосипедов (велошеринг).

Всего в областном центре одновременно начали работать 27 парковок велошеринга в центральной части города и Восточном районе (список парковок — здесь). Сейчас к услугам пользователей около 150 велосипедов. Их число планируют увеличить до 300, а число парковок велошеринга - до 70. Кроме того, в следующем сезоне компания намерена сдавать напрокат не только велосипеды, но и электросамокаты. Установленный тариф — 2 руб/мин.

Чтобы взять велосипед напрокат, нужно отсканировать на смартфон QR-код, имеющийся на каждом велосипеде, скачать соответствующее приложение, зарегистрироваться на нем и привязать платежную карту.

ИСТОЧНИК KP.RU