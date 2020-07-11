Владимирец, разозлившись на знакомого, угнал машину его жены

11 Июль 2020 2020-07-11T12:25:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Горожанка, живущая на улице Ново-Ямской областной столицы, заявила в полицию об угоне своей «девятки». Сначала женщине позвонил сосед и сказал, что около ее машины ходит посторонний, а потом она в окно увидела, как ее автомобиль уезжает от дома. Назвала она и подозреваемого – коллегу мужа. Как оказалось, ее супруг должен был вернуть коллеге долг, но когда тот пришел за деньгами, дверь никто не открыл. И расстроенный молодой человек решил угнать чужой автомобиль. Как он объяснил, машину он планировал вернуть, получив обратно свои средства. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленник, которого нашли полицейские, вину признал. Кроме того, полицейские выяснили, что он замешан в к4раже четырех велосипедов во Владимире.

ИСТОЧНИК KP.RU