Во Владимирской области от коронавируса выздоровели 3787 человек

11 Июль 2020 2020-07-11T12:17:44+03:00

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За вчерашний число победивших коронавирус владимирцев увеличилось на 135 человек, всего болезнь победили 3787 жителей, а заболели – 4874. Продолжают в области болеть и пневмонией. За вчерашний день с признаками тяжелого и среднего ОРВИ к врачам обратилось 164 человека, с внебольничной пневмонией – 68. Сейчас в больницах лежат 16 человек с ОРВИ и 591 с пневмонией. Как отмечают в областной администрации, в регионе есть достаточный запас лекарств для лечения коронавируса и пневмонии, а инфекционные госпитали обеспечены средствами защиты и дезинфицирующими средствами. Правда, процент свободных коек для коронавирусных больных, число которых в последние дни сокращалось, власти больше не называют. Продолжают в регионе и активно тестировать на коронавирус. Всего проведено 134116 исследований, 82742 из них – в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU