Новый интернат в селе Арбузово даст 60 новых рабочих мест

Возводить здание психоневрологического интерната в селе Арбузово Собинского района начали еще в 2018 году, но от услуг подрядчика, не выполнившего свои обязательства, пришлось отказаться. Сейчас над возведением двухэтажного здания, площадью почти пять тысяч квадратных метров, с двумя лифтами и столовой на сто мест, работает другая организация, но несмотря на это, интернат обещают построить в срок. В учреждении появится автономная газовая котельная, газификация интерната предусмотрена в 2021 году, к этому сроку планируется и газификация села Арбузово, для чего готовятся и уличные поселковые сети. Для строительства нового здания интерната были привлечены средства Пенсионного фонда России в размере 168,4 миллионов рублей. С вводом в эксплуатацию психоневрологического интерната в селе Арбузово в системе социальной защиты населения Владимирской области будет создано дополнительно 60 новых рабочих мест.