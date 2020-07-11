Вязниковец украл из ночного клуба спиртного на четырнадцать тысяч

11 Июль 2020 2020-07-11T09:46:20+03:00

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Ночью 8 мая пьяный вязниковец вломился в ночной клуб на улице Советской и украл алкоголя на четырнадцать с лишним тысяч рублей. А выходя из здания, у двери он обнаружил ключи от служебного автомобиля и решил на нем покататься. И проезжая по двору, попал в яму, откуда не смог сам выбраться. Машину ему пришлось оставить, а ключи он вернул на место и сбежал со спиртным. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, клуб обокрал его сотрудник заведения, проходивший там стажировку. Часть алкоголя полицейские вернули владельцу, материальный ущерб парень возместил. Сейчас на двадцатитрехлетнего молодого человека возбуждены сразу два уголовных дела: за кражу и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Дела переданы в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU