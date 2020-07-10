Владимирец, отдыхавший в Коврове, обокрал незнакомцев

10 Июль 2020 2020-07-10T17:48:08+03:00

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Двадцатиоднолетний житель Владимира приехал на базу отдыха в Ковровском районе в январе этого года, чтобы отметить праздники. Заглянув в соседний домик, где незнакомая компани отмечала день рождения приятеля, он воспользовался тем, что на первом этаже никого не бвыло. И украл из подарочного пакета именинника двадцать пять тысяч рублей. А потом еще вытащил деньги из кошелька и кармана куртки, принадлежавших гостям и оставленных без присмотра. В общей сложности молодой человек забрал тридцать тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, злоумышленники нашли, ущерб он возместил в полном объеме. Сейчас расследование уголовного дела завершено, молодого владимирца ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU