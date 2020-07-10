Во Владимирской области клещи покусали 128 человек
На 10 июля во Владимирской области зарегистрировано 128 человек, обратившихся в больницы в связи с присасыванием клещей, среди них 51 ребенок.
Наибольшее количество обращений - во Владимире, в Александровском и в Гусь-Хрустальном районах. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано при посещении садово-огородных участков.
- Лабораторно исследовано 97 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.
Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.
ИСТОЧНИК KP.RU