2020-07-10T13:37:12+03:00
Общество

Во Владимирской области клещи покусали 128 человек

Из них 51 ребенок
Виктория СУХОВА
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На 10 июля во Владимирской области зарегистрировано 128 человек, обратившихся в больницы в связи с присасыванием клещей, среди них 51 ребенок.

Наибольшее количество обращений - во Владимире, в Александровском и в Гусь-Хрустальном районах. Наибольшее количество присасываний зарегистрировано при посещении садово-огородных участков.

- Лабораторно исследовано 97 клещей, снятых с людей, на вирус клещевого энцефалита. Антиген вируса клещевого энцефалита не обнаружен. Случаев инфекционных заболеваний, связанных с укусами клещей, не зарегистрировано, - рассказали в областном управлении Роспотребнадзора.

Анализ клещей на наличие возбудителей проводят в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области» по адресу: г. Владимир, ул. Токарева, д.5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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