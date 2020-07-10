2020-07-10T13:23:17+03:00
Общество

Жители Владимиркой области смогут получить онлайн-консультацию терапевта или педиатра

В регионе внедрили новый телемедицинский проект
Виктория СУХОВА
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С июля жители Владимирской области смогут воспользоваться телемедицинскими консультациями на платформе сервиса «СберЗдоровье». Бесплатная программа онлайн-консультаций с врачами от сервиса «СберЗдоровье» будет доступна для жителей региона в течение месяца. С ее помощью можно получить онлайн-консультацию у терапевта или педиатра.

Для того чтобы воспользоваться услугой, пациенту необходимо авторизоваться по номеру телефона на сайте shop.docdoc.ru или в мобильном приложении «СберЗдоровье». Приложение можно скачать через магазин приложений App Store или Google Play. В приложении доступны терапевты и педиатры по промо-коду VLADIMIR. Далее пациент может выбрать удобный способ общения с врачом: телефонный звонок, онлайн-чат или видеосвязь.

Оказание телемедицинских услуг будет осуществляться без привлечения врачей Владимирской области.

При успешном внедрении электронного сервиса список врачебных специальностей, доступных для онлайн-консультаций, будет расширен.

ИСТОЧНИК KP.RU

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