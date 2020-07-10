2020-07-10T13:19:19+03:00
Спорт

Спортсменам Владимирской области разрешили выезжать на соревнования в другие регионы

Участие допускается при отрицательном результате анализа на коронавирус
Виктория СУХОВА
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Департамент физической культуры и спорта Владимирской области 9 июля внес изменения в распоряжение №6 от 16 марта «О профилактике распространения коронавирусной инфекции в физкультурно-спортивных организациях».

Согласно документу, сборные команды, а также отдельные спортсмены и тренеры владимирского региона могут участвовать в соревнованиях, включенных в «Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 2020 год», которые проводятся в других территориях России при условии, что в этих территориях сняты ограничения на проведение спортивных мероприятий.

Участие в соревнованиях допускается лишь при наличии у спортсменов и тренеров отрицательного результата лабораторного исследования на новую коронавирусную инфекцию, проведенного не ранее 72 часов до прибытия на место проведения мероприятия.

Напомним, 8 июля Министерство спорта России рекомендовало возобновить проведение всероссийских и межрегиональных спортивных соревнований в субъектах РФ с учетом разрешения от глав регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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