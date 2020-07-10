2020-07-10T13:15:35+03:00
Общество

Вылечившиеся от коронавируса владимирские медики начали сдавать иммунную плазму для больных Covid-19

Один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов.
Виктория СУХОВА
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фото пресс-службы департамента здравоохраненияфото пресс-службы департамента здравоохранения
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9 июля на Областной станции переливания крови один из сотрудников Судогодской ЦРБ, перенесший коронавирус, сдал плазму крови, которая будет использоваться для лечения тяжелобольных пациентов с Covid-19.

Введение иммунной плазмы другим заболевшим Covid-19 называется пассивной иммунизацией. Такая плазма уже содержит антитела, которые борются с коронавирусом. Примерно в 40 процентах случаев это дает положительный результат.

Как сообщил главный врач Областной станции переливания крови Дмитрий Находкин, один донор может предоставить плазму для 1-3 пациентов. В условиях распространения новой коронавирусной инфекции иммунная плазма очень востребована. Подобный метод иммунизации может спасти жизни десяткам пациентам.

– Уже достигнута договоренность об участии в донорской акции с другими медработниками региона. Большое им за это спасибо. Свою лепту по спасению человеческих жизней могут внести и сами пациенты, которые переболели коронавирусной инфекцией и хорошо себя чувствуют. Приглашаем их посетить Областную станцию переливания крови и поделиться плазмой, – обратился к жителям региона Дмитрий Находкин.

Донорам следует обращаться на Областную станцию переливания крови по тел. (4922) 53-71-00 (с 13.00 до 15.00) или по электронной почте: oblstkrov@clients.vinfo.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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