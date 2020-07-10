2020-07-10T12:20:00+03:00
Общество

Для пожилых владимирцев вновь продлили режим самоизоляции

На этот раз им предлагают сидеть дома до 26 июня
Ирина Мальцева
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Губернатор Владимир Сипягин вновь внес изменения в указ «О введении режима повышенной готовности». Из-за пандемии коронавируса для жителей Владимирской области старше 65 лет до 26 июля продлевается срок действия ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия. В частности, сохраняется необходимость соблюдения режима самоизоляции. Им разрешается сходить в поликлинику или больницу, если требуется медицинская помощь, выгуливать животных не дальше ста метров от дома, дойти до ближайшего магазина и аптеки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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