Ковровчанин приобрел старинный револьвер и попал под суд

10 Июль 2020 2020-07-10T11:52:20+03:00

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В октябре 2012 года ковровчанин по случаю купил укороченный револьвер системы «Наган», 1895 года выпуска, и семь патронов к нему, которые и хранил у себя дома. Естественно, разрешение на это, как положено по закону, у него не было. Незаконное оружие полицейские у горожанина изъяли только весной этого года. Владелец револьвера во всем раскаялся и вину признал, поэтому суд назначил ему два года ограничения свободы. Все это время он не сможет выехать за пределы города Коврова и района, изменить место жительство без уведомления органа, осуществляющего контроль за исполнением наказания, а также будет обязан являться в указанный орган для регистрации раз в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU