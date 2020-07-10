Собинского рыбовода, застрелившего подростка, арестовали на два месяца

10 Июль 2020 2020-07-10T10:45:48+03:00

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Напомним, ночью 6 июля засевший в кустах сотрудник «Рыбного хозяйства «Ворша» около пруда №5 караулил похитителей рыбы, зная, что карпы пропадают из пруда. С собой мужчина взял охотничье ружье, завязанное патронами 12 калибра. Увидев пробирающегося к водоему мужчину, он выстрели в воздух, а когда тот стал убегать, бросился за ним вдогонку. Догнать убегающего охранник не сумел .но заметил в кустах пятнадцатилетнего подростка – сына убегавшего. И выстрелил в него, приняв за похитителя рыбы. Стрелял мужчина на поражение и не по ногам. Раненого мальчика успели довести до больницы, но он умер в приемном покое. Возбуждено уголовное дело по статье убийство. 9 июля Собинский городской суд Владимирской области избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца в отношении обвиняемого. Сам стрелявший и его защитник протестовали против такой меры, постановление суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

ИСТОЧНИК KP.RU