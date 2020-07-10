2020-07-10T10:36:45+03:00
Происшествия

Бывший начальник исправительной колонии отпускал заключенного погулять и поработать

За это его не стали судить
Ирина Мальцева
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Бывший начальник ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области, занимая в период с конца марта 2018 года по февраль 2019 года руководящую должность, стремясь заслужить одобрение начальства, свободно отпускал одного из заключенных за пределы колонии-поселения. Естественно, никаких законных оснований для этого не было. Правда, взамен отбывающий наказание мужчина должен был строить и ремонтировать здания и объекты учреждения. Ему было предъявлено обвинение в совершении должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства. Как посчитал суд, в результате преступных действий бывшего начальника ФКУ ЛИУ-8 УФСИН России по Владимирской области существенно нарушены охраняемые законом интересы общества и государства, а также подорван авторитет и дискредитирован орган государственной власти. Правда, приговор экс-начальнику колонии не вынесли. Учитывая, что преступление относится к категории средней тяжести, было совершено должностным лицом впервые, а также с учетом личности обвиняемого, который признал свою вину и раскаялся в содеянном, загладил фактически причиненный преступлением вред уголовное дело и уголовное преследование в отношении него судом прекращено. Мужчина отделался судебным штрафом – ему придется заплатить двадцать тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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