Во Владимирской области за полгода родились почти пять тысяч малышей

9 Июль 2020 2020-07-09T18:21:23+03:00

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В первом полугодии этого года в роддомах и акушерских отделениях Владимирской области появилось на свет 4916 детей – 2537 мальчиков и 2379 девочек. При этом родилось 55 двоен, а вот тройняшек пока не появилось. За полгода в области родились и 55 двойняшек. Традиционно больше всего детей родилось во Владимире - 3045, на втором месте по числу новорожденных Муром - 662, а замыкает ройку лидеров Ковров – 507. В Александрове появилось на свет 257 карапузов, в Гусь-Хрустальном - 216, в Кольчугино - 186 и в Меленках 43. Лидером по рождаемости стал Областной перинатальный центр, где родился 1471 малыш. Также за пять месяцев этого года во Владимирской области родилось 75 детей в результате экстракорпорального оплодотворения.

ИСТОЧНИК KP.RU