2020-07-09T18:21:23+03:00
Общество

Во Владимирской области за полгода родились почти пять тысяч малышей

75 детей в результате экстракорпорального оплодотворения
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В первом полугодии этого года в роддомах и акушерских отделениях Владимирской области появилось на свет 4916 детей – 2537 мальчиков и 2379 девочек. При этом родилось 55 двоен, а вот тройняшек пока не появилось. За полгода в области родились и 55 двойняшек. Традиционно больше всего детей родилось во Владимире - 3045, на втором месте по числу новорожденных Муром - 662, а замыкает ройку лидеров Ковров – 507. В Александрове появилось на свет 257 карапузов, в Гусь-Хрустальном - 216, в Кольчугино - 186 и в Меленках 43. Лидером по рождаемости стал Областной перинатальный центр, где родился 1471 малыш. Также за пять месяцев этого года во Владимирской области родилось 75 детей в результате экстракорпорального оплодотворения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской области за полгода родились почти пять тысяч малышей
Во Владимире изменятся маршруты автобусов №4, 9 и 27
В Кольчугино ураганный ветер снес крыши двух пятиэтажек
ВТБ Лизинг совместно с Лабораторией Умного Вождения запускает специальную программу для умных автомобилей
ВТБ запустил серию онлайн-конференций с представителями эмитентов
Во Владимире простились с известным строителем Максимом Курцевым
Дело о смертельном ДТП на Нижней Дуброве, в котором погиб мальчик, передано в Следком
Во Владимирской области на трассе М-7 в конце июля дважды перекроют движение
Журналисты владимирского филиала "КП" получили дипломы Законодательного собрания
Владельцы ритуальной конторы в Петушках организовали подпольное казино
На многодетную мать из Муромского района, посадившую 12-летнего сына за руль автомобиля, составили административные протоколы
Житель Коврова залез в квартиру через балкон и украл телевизор
Жителей Владимирской области просят помочь с уборкой в усадьбе Храповицкого
209 жителей Гусь-Хрустального переедут в два новых дома
40 процентов больных COVID-19 во Владимирской области находятся в стационарах
"Телефонного террориста" оштрафовали на 50 тысяч рублей
«Ростелеком» завершил первый этап реализации национальной программы «Цифровая экономика» во Владимирской области в 2020 году
Более 350 тысяч клиентов ВТБ использовали сервис цифрового профиля гражданина при оформлении заявок на кредит
На радио «КП-Владимир» расскажут о цифровой имплантологии
Во Владимирской области за сутки заболели коронавирусом 46 человек
На промышленном карьере Глубоково в Петушинском районе утонула женщина
Во Владимирской области за сутки похолодает на 20 градусов
Промышлявший кражами ковровчанин попался пьяным за рулем
По Владимиру катался 12-летний мальчик за рулем автомобиля