2020-07-09T18:02:52+03:00
Общество

Во Владимире изменятся маршруты автобусов №4, 9 и 27

Изменения вступят в силу с 11 июля
Вероника ПАНИНА
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С 11 июля автобусы социального маршрута № 4С, следуя от улицы Полянка, поедут в Доброе по Пекинке. Новое направление движения автобусов маршрута № 4С: «Полянка — ул. Новгородская — ул. Опольевская - поворот на Содышку — ул. Смоленская - Веризино (ул. Куйбышева) - Веризино (ФАД М-7) - «Ивановские мануфактуры» - Завод «Магнетон» - торговый комплекс «Тандем» - комбинат «Тепличный» - ул. Куйбышева - поворот на ул. Куйбышева - магазин «Ополье» - Универсам — ул. Безыменского — ул. Радищева - парк «Добросельский» - универмаг «Восток» - ул. Комиссарова — ул. Егорова - сады на Добросельской - городская больница № 5 - Суздальский пр-кт - детская больница — ул. Дмитрия Погодина - Владимирский химический завод - Князь-Владимирское кладбище - плавательный бассейн - Дом культуры молодёжи — ул. Полины Осипенко - рынок «Ополье» - ул. Мира - Всполье — пл. Ленина - Владимирский государственный университет — ул. Гастелло - река Содышка - Веризино - ул. Смоленская - поворот на Содышку — ул. Опольевская — ул. Новгородская — Полянка».

Также с 11 июля автобусы № 9С, следуя от улицы Горького к улице Полянка, будут поворачивать на перекрестке Пекинки с ул. Куйбышева (в районе «НИКТИД») сразу в мкр. Веризино - без заезда к ТК «Тандем».

И, наконец, автобусы маршрута № 27 поедут по улице Растопчина с новыми остановками у домов №№ 5, 19 и 31.

ИСТОЧНИК KP.RU

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