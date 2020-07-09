2020-07-09T17:17:52+03:00
Происшествия

В Кольчугино ураганный ветер снес крыши двух пятиэтажек

Никто не пострадал
Вероника ПАНИНА
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..Фото: материалы пресс-служб
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В ночь на 9 июля в Кольчугино сильный ветер сдул кровли с двух пятиэтажных кирпичных домов на улице Ломако. К счастью, элементы кровли ни на кого не упали, пострадавших нет. Утром после осмотра выяснилось, что в общей сложности повреждено около 800 квадратных метров кровли. В доме №12 ветром сорвано не менее 80 процентов покрытия крыши. Соседний дом №16 пострадал меньше: повреждено только 30 процентов кровли.

Крыши пятиэтажек металлические, имеют двускатную конструкцию. Сейчас на месте происшествия работает комиссия, которая должна оценить причиненный ущерб, в нее входят представители администрации Кольчугинского района, Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Владимирской области, департамента жилищно-коммунального хозяйства области и представители управляющей компании. Специалисты оценивают размер повреждений и сумму нанесённого ураганом ущерба.

«По результатам проверки будет составлена смета, в ближайшее время определён график проведения работ. Администрация Владимирской области окажет всестороннюю помощь муниципалитету, чтобы в кратчайшие сроки восстановить кровлю домов», – прокомментировал ситуацию Роман Годунин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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