В Суздале пройдет фестиваль воздухоплавания

7 Июль 2020 2020-07-07T13:35:34+03:00

В небо поднимутся не менее 15 аэростатов

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С 16-19 июля пройдет 19-й фестиваль воздухоплавания «Золотое кольцо России». Жителей региона приглашают отправиться в увлекательное воздушное путешествие над старинными русскими городом Суздалем и Переславлем-Залесским.

Посмотреть на общий старт, пофотографировать, потрогать, пообщаться с командами можно будет бесплатно. А вот для того, чтобы подняться в небо придется заплатить. Стоимость полета взрослый – 8000 руб., ребенок до 12 лет – 4000 рублей.

16 июля в 17.00 начнется торжественная часть: представление пилотов и концерт. Она пройдет на Ильинском лугу Суздаля, в пойме реки Каменка, заезд со стороны улицы Шмидта, около дома 1.

ИСТОЧНИК KP.RU