2020-07-07T13:36:01+03:00
Общество

С 8 июля владимирцы смогут снова посещать бассейны

Такое постановление подписал главный санитарный врач региона
Виктория СУХОВА
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С 8 июля главный санитарный врач региона Татьяна Данилова сняла запрет на посещение бассейнов. Что очень актуально, учитывая аномальную жару.

Напомним, что с 6 июля открылись торговые центры, работают летние кафе, фитнес-центры, открываются гостиницы и базы отдыха. Единственное, о чем просят жители региона - открыть детские сады. Людям просто не с кем оставлять детей, приходится брать отпуск за свой счет.

Губернатор Владимир Сипягин после прямого эфира говорил о возможном скором открытии детских садов, но пока никаких подвижек в этом вопросе нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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