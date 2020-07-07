2020-07-07T13:14:18+03:00
Общество

Июльские выплаты на детей получили двенадцать тысяч семей

На это ушло 78,3 миллиона рублей
Ирина Мальцева
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Очередные ежемесячные выплаты семьям с детьми трех – семи лет выплатили во Владимирской области. За июль деньги получили двенадцать тысяч семей на четырнадцать с половиной тысяч детей. Всего с начала 2020 года на данную выплату направили более полумиллиарда рублей. Напомним, в соответствии с законодательством владимирцы для получения выплаты должны подать заявление установленной формы. Никаких справок прилагать не надо, сведения о доходах и составе семьи, наличии записей актов гражданского состояния запрашивают сами учреждения социальной защиты населения в порядке межведомственного взаимодействия. Решение о назначении ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет примут в течение двадцати дней с момента регистрации заявления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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