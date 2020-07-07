Владимирец получил срок за поставку в больницы некачественного масла

7 Июль 2020 2020-07-07T12:50:14+03:00

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Пятидесятидвухлетний индивидуальный предприниматель из Владимира в 2018 году выиграл электронные аукционы и должен был поставить в ряд владимирских больниц и соцучреждений в 2018-2019 годах сливочного масла. Решив обмануть госучреждения и похитить бюджетные деньги, злоумышленник заключил с коммерческой организацией договоры на поставку масла, которое по своим физико-химическим показателям не отвечало требованиям качества, безопасности, санитарным нормам и правилам, государственным стандартам. И поставил некачественное масло на полтора с лишним миллионов рублей в больницы и интернаты. Вину мужчина в суде признал, однако исправить ситуацию не попытался. В итоге ему дали полтора года лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии общего режима. Кроме того, ему придется возместить ущерб и вернуть деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU