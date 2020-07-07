Во Владимирской области еще три человека умерли от коронавируса

7 Июль 2020 2020-07-07T10:45:36+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора на 7 июля, за последние сутки лабораторно подтверждено 47 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Больше всего новых случаев заражения в Александровском, Собинском районах и в округе Муром - по 6 заболевших. Во Владимире зафиксировано три новых случая.

Всего во Владимирской области на 7 июля зарегистрировано 4694 случая заболевания: 843 сл. в г. Владимире, 725 сл. в Гусь-Хрустальном районе, 565 сл. в Петушинском районе, 388 сл. о. Муром районе, 375 сл. в Александровском районе, 333 сл. в Ковровском районе, 281 сл. в Собинском районе, 228 сл. в Вязниковском районе, 204 сл. в Юрьев-Польском районе, 160 сл. в Кольчугинском районе, 136 сл. в Судогодском районе, 120 сл. в Киржачском районе, 91 сл. в Меленковском районе, 80 сл. в Суздальском районе, 67 сл. в Камешковском районе, 40 сл. в г. Радужном, 32 сл. в Селивановском районе, 26 сл. в Гороховецком районе.

За последние сутки подтверждены три смерти от коронавируса, общее количество умерших - 80 человек. Выздоровело 116 пациентов, общее число выздоровевших - 3300 человек. Количество активных случаев - 1314.

ИСТОЧНИК KP.RU