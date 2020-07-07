В Вязниках 6-летний ребенок выпал из окна 8 этажа

7 Июль 2020 2020-07-07T10:24:45+03:00

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В Вязниках 6-летний ребенок выпал из окна квартиры с высоты восьмого этажа. К счастью, он остался жив.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, 6 июля вечером мама мальчика готовила ужин на кухне, в это время ребенок находился в другой комнате без присмотра взрослых. В какой-то момент мальчик облокотился на москитную сетку, а та выпала.

Мать через какое-то время зашла в комнату, увидела, что сына нет, а окно нараспашку. Она подбежала к подоконнику и увидела малыша на земле. Женщина незамедлительно вызвала скорую медицинскую помощь. Сейчас мальчик находится в областной клинической больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU