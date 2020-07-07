2020-07-07T10:19:13+03:00
Общество

В Собинском районе работник частного рыбхозяйства застрелил 15-летнего подростка

Тот вместе с отцом воровал рыбу из частного пруда
Алексей СУХОВ
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В Собинском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве 15-летнего подростка, случившегося 6 июля.

По версии следствия, ночью 6 июля отец и сын приехали к частному водоему, где отлов рыбы осуществлялся за деньги. Сын спрятался в кустах с велосипедами, а отец отправился снимать с водоема оставленную накануне ловушку для рыб. Здесь их уже ждали работники рыбхозяйства. Один из них затаился в кустах с охотничьим ружьем. Увидев, что из их пруда вытаскивают рыбу, тот сначала выстрелил в воздух, а когда отец попытался скрыться, побежал ему наперерез. В этот момент 38-летний мужчина и увидел вдалеке силуэт подростка. Он принял его за похитителя рыбы и выстрелил.

15-летний парень получил множество ран от попавшей в него дроби и умер скоро после приезда в больницу. Выстреливший в него мужчина заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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