Во Владимирской областной больницы строят вертолетную площадку

6 Июль 2020 2020-07-06T17:49:27+03:00

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О создании вертолетных площадок и запуске санавиации в регионе говорят уже несколько лет, в том числе обсуждали вариант строительстве ее на территории Красного креста. По мнению врачей, санавицация поможет спасти жизнь и здоровье многим. И вот долгожданную площадку, площадью тридцать на тридцать метров, стали возводить на территории областной клинической больницы. Использовать площадку можно будет не только днем, но и ночью, причем как для взлетов, так и для посадок. По проекту площадка оснащена сигнальными маяками и системой освещения, а для удобства транспортировки будут оборудованы подъездные пути. Завершить все строительные работы, в том числе благоустройство, планируют в октябре. До конца года предусмотрена эвакуация авиабригадами более шестидесяти экстренных пациентов при инсультах, инфарктах, тяжелых травмах, в том числе полученных в авариях, и других жизнеугрожающих состояниях в специализированные медицинские центры региона. Во Владимире собираются создать авиамедицинскую бригаду, которая будет эвакуировать пациентов по воздуху. Кроме того, специалисты пройдут обучение по специальности «Врач, фельдшер авиамедицинской бригады» на базе одного из федеральных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU