2020-07-06T17:49:27+03:00
Общество

Во Владимирской областной больницы строят вертолетную площадку

На нее выделено девять с половиной миллионов рублей из областной казны
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

О создании вертолетных площадок и запуске санавиации в регионе говорят уже несколько лет, в том числе обсуждали вариант строительстве ее на территории Красного креста. По мнению врачей, санавицация поможет спасти жизнь и здоровье многим. И вот долгожданную площадку, площадью тридцать на тридцать метров, стали возводить на территории областной клинической больницы. Использовать площадку можно будет не только днем, но и ночью, причем как для взлетов, так и для посадок. По проекту площадка оснащена сигнальными маяками и системой освещения, а для удобства транспортировки будут оборудованы подъездные пути. Завершить все строительные работы, в том числе благоустройство, планируют в октябре. До конца года предусмотрена эвакуация авиабригадами более шестидесяти экстренных пациентов при инсультах, инфарктах, тяжелых травмах, в том числе полученных в авариях, и других жизнеугрожающих состояниях в специализированные медицинские центры региона. Во Владимире собираются создать авиамедицинскую бригаду, которая будет эвакуировать пациентов по воздуху. Кроме того, специалисты пройдут обучение по специальности «Врач, фельдшер авиамедицинской бригады» на базе одного из федеральных центров.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской областной больницы строят вертолетную площадку
В Кольчугиснком районе ищут лже-прокурора
Меленковец зарезал напавшего на него друга
Объем средств под управлением ВТБ - Фонд Казначейский превысил 50 млрд руб.
ЦУМ «Валентина» эвакуировали после открытия
Ковровчанин попался с правами, напечатанными на принтере
7 и 8 июля во Владимирской области ожидается жара до +37 градусов
Все поезда «Стриж» вернулись на маршрут Москва – Нижний Новгород
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
ВТБ и ГК «Инград» снизили ипотечную ставку в проектах с эскроу-счетами
Владимирцы атаковали торговые центры
Жительница Петушинского района торговала наркотиками
В Селивановском районе во время пожара погибла женщина
Безработный кольчугинец застрелил знакомого из самодельного револьвера
Владимирец попытался подкупить сотрудника ФСБ, чтобы защитить мать
В Боголюбово на пожаре пострадала пенсионерка
Железнодорожный переезд 340 км ст. Чулково будет частично перекрыт 7 июля
В Суздальском районе построят новую школу
Из-за эпидемии коронавируса ЕГЭ по русскому языку растянут на два дня
За неделю на дорогах Владимирской области погибли три человека
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 46, умерших - на 3
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту