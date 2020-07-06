2020-07-06T17:15:07+03:00
Происшествия

В Кольчугиснком районе ищут лже-прокурора

На него пожаловалась управляющая одного из местных ресторанов
Ирина Мальцева
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В Кольчугинскую межрайонную прокуратуру обратилась управляющая одного из ресторанов города Кольчугино. В своей жалобе женщина пояснила, что ей звонит незнакомец, представляющийся сотрудником прокуратуры. Неизвестный просил выполнить услуги, приобрести товары и перевести деньги на определенные номера, намекая, что это поможет благополучно пройти грядущую прокурорскую проверку. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «покушение на мошенничество». Неизвестного, воображавшего себя прокурором, ищут. Ход расследования уголовного дела и его результаты находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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