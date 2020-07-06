Меленковец зарезал напавшего на него друга

6 Июль 2020 2020-07-06T16:54:25+03:00

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Шестидесятилетний житель Меленковского района в ноябре прошлого года пришел в гости к своему другу. Мужчины выпили, разгорячились и внезапно поссорились, дойдя до взаимных оскорблений. Во время разгоревшегося конфликта хозяин дома сначала ударил гостя кулаком в грудь, а потом ударил ножом, попав как минимум один раз в левую руку. Позднее медики оценили полученную рану как легкий вред здоровью. Но пришедший в гости меленковец решил отомстить другу и, отобрав нож, не менее семнадцати раз ударил в грудь и в лицо обидчику. После этих ран друг не выжил и скончался дома, до приезда скорой. В конце июня Меленковский районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы за убийство. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU