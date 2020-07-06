2020-07-06T16:54:25+03:00
Происшествия

Меленковец зарезал напавшего на него друга

Суд приговорил его к восьми годам колонии
Ирина Мальцева
Поделиться:
Изменить размер текста:

Шестидесятилетний житель Меленковского района в ноябре прошлого года пришел в гости к своему другу. Мужчины выпили, разгорячились и внезапно поссорились, дойдя до взаимных оскорблений. Во время разгоревшегося конфликта хозяин дома сначала ударил гостя кулаком в грудь, а потом ударил ножом, попав как минимум один раз в левую руку. Позднее медики оценили полученную рану как легкий вред здоровью. Но пришедший в гости меленковец решил отомстить другу и, отобрав нож, не менее семнадцати раз ударил в грудь и в лицо обидчику. После этих ран друг не выжил и скончался дома, до приезда скорой. В конце июня Меленковский районный суд приговорил мужчину к восьми годам лишения свободы за убийство. Пока приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской областной больницы строят вертолетную площадку
В Кольчугиснком районе ищут лже-прокурора
Меленковец зарезал напавшего на него друга
Объем средств под управлением ВТБ - Фонд Казначейский превысил 50 млрд руб.
ЦУМ «Валентина» эвакуировали после открытия
Ковровчанин попался с правами, напечатанными на принтере
7 и 8 июля во Владимирской области ожидается жара до +37 градусов
Все поезда «Стриж» вернулись на маршрут Москва – Нижний Новгород
ВТБ Факторинг упрощает подключение к платформе GetFinance
ВТБ и ГК «Инград» снизили ипотечную ставку в проектах с эскроу-счетами
Владимирцы атаковали торговые центры
Жительница Петушинского района торговала наркотиками
В Селивановском районе во время пожара погибла женщина
Безработный кольчугинец застрелил знакомого из самодельного револьвера
Владимирец попытался подкупить сотрудника ФСБ, чтобы защитить мать
В Боголюбово на пожаре пострадала пенсионерка
Железнодорожный переезд 340 км ст. Чулково будет частично перекрыт 7 июля
В Суздальском районе построят новую школу
Из-за эпидемии коронавируса ЕГЭ по русскому языку растянут на два дня
За неделю на дорогах Владимирской области погибли три человека
Количество заболевших коронавирусом во Владимирской области увеличилось на 46, умерших - на 3
Клиенты ВТБ смогут получить до 1 млн рублей только по паспорту