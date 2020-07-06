2020-07-06T16:41:45+03:00
Происшествия

ЦУМ «Валентина» эвакуировали после открытия

Сейчас торговый центр работает
Ирина Мальцева
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6 июля торговые центры во Владимирской области открылись после трехмесячного перерыва. И в первый же день сотрудников ЦУМ «Валентина», расположенного в центре города, эвакуировали. Неизвестные сообщили, что в торговом центре заложена бомба. По информации УМВД России по Владимирской области, сообщение поступило на электронную почту «Валентины» около половины десятого утра. Приехавшие спасатели и силовики проверили здание универмага, но никаких опасных предметов не нашли. В полдень оцепление сняли, а сотрудники ЦУМа смогли вернуться к своей работе. Кто именно отправлял сообщение о заложенных бомбах еще предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных служб.

ИСТОЧНИК KP.RU

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